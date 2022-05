Caso Zenga, l’ex Inter porta in tribunale Di Cioccio: denuncia per diffamazione (Di lunedì 9 maggio 2022) Walter Zenga ed Elena Di Cioccio si incontreranno in tribunale, dopo una denuncia per diffamazione dell’ex calciatore alla conduttrice italiana. Il cosiddetto ‘Uomo Ragno’, infatti, ha fatto causa alla conduttrice televisiva dopo alcune dichiarazioni controverse di quest’ultima, la quale ha definito Zenga ‘inutile‘, inoltre così esponendosi sul suo conto: “Fai schifo come uomo e come padre. Vergognati“. Dopo il decreto di citazione diretta a giudizio firmato dalla Procura di Milano, sia Zenga che Di Cioccio sono chiamati a presentarsi in tribunale in data 16 giugno. Il tutto, comunque, in atto dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip di Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere, il ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Waltered Elena Disi incontreranno in, dopo unaperdelcalciatore alla conduttrice italiana. Il cosiddetto ‘Uomo Ragno’, infatti, ha fatto causa alla conduttrice televisiva dopo alcune dichiarazioni controverse di quest’ultima, la quale ha definito‘inutile‘, inoltre così esponendosi sul suo conto: “Fai schifo come uomo e come padre. Vergognati“. Dopo il decreto di citazione diretta a giudizio firmato dalla Procura di Milano, siache Disono chiamati a presentarsi inin data 16 giugno. Il tutto, comunque, in atto dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip di Andrea, figlio delportiere, il ...

