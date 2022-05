Cambio di rotta nei rapporti tra Turchia e Egitto (Di lunedì 9 maggio 2022) La Turchia ha deciso di nominare un proprio ambasciatore in Egitto che andrà a riempire un vuoto durato poco meno di nove anni. Secondo quanto riportato da Middle East Eye, che cita fonti ministeriali, il nuovo ambasciatore sarà Salih Mutlu, fino al 2020 rappresentante della Turchia presso l’Organizzazione per la Cooperazione tra Paesi Islamici (OIC) e per l’ufficialità si attende il via libera delle autorità egiziane. I rapporti diplomatici tra Ankara e il Cairo sono ripresi a marzo del 2021, un nuovo inizio dopo il colpo di stato del 2013 che ha rovesciato i fratelli musulmani di Mohamed Morsi al potere in Egitto. Si tratta dell’ennesimo Cambio di rotta nelle relazioni tra i due Paesi, che nell’era Morsi erano state eccellenti, per poi azzerarsi con l’ascesa al ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) Laha deciso di nominare un proprio ambasciatore inche andrà a riempire un vuoto durato poco meno di nove anni. Secondo quanto riportato da Middle East Eye, che cita fonti ministeriali, il nuovo ambasciatore sarà Salih Mutlu, fino al 2020 rappresentante dellapresso l’Organizzazione per la Cooperazione tra Paesi Islamici (OIC) e per l’ufficialità si attende il via libera delle autorità egiziane. Idiplomatici tra Ankara e il Cairo sono ripresi a marzo del 2021, un nuovo inizio dopo il colpo di stato del 2013 che ha rovesciato i fratelli musulmani di Mohamed Morsi al potere in. Si tratta dell’ennesimodinelle relazioni tra i due Paesi, che nell’era Morsi erano state eccellenti, per poi azzerarsi con l’ascesa al ...

