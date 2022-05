Alessandro Gassman diretto sul figlio Leo | “Io sono …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 9 maggio 2022)è conosciuto da tutti noi per essere un noto attore italiano, uno tra i più amati di sempre. Un pò di tempo fa abbiamo avuto modo di conoscere ilLeo, che ha deciso di prendere una strada diversa dal padre e pare che si sia dedicata alla musica.pare che in questi giorni abbia voluto parlare del, scrivendo per lui delle bellissime parole. In che occasione? Pare che Leo abbia soccorso nella notte una ragazza americana e questo è stato permotivo di grande orgoglio. Ma cosa è accaduto?orgoglioso delLeoin queste ore sembra abbia dedicato aldelle bellissime parole. Leo, ...