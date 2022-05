Venezia | Soncin | «Vittoria che mi riempie d’orgoglio Futuro? La prossima gara»

(Di domenica 8 maggio 2022) Andrea, allenatore del, ha parlato dopo il successo all’ultimo respiro ottenuto contro il Bologna Andreaha parlato ai microfoni di Dazn dopo-Bologna.– «La mia primapassa in secondo piano, va sottolineata la prestazione dei ragazzi. Non so quanto aumenterà le nostre speranza di salvezza, ma questa partita è una bella iniezione di fiducia e la festa finale lo dimostra. Devo solo che ringraziare il mio gruppo di lavoro, i ragazzi hanno dato tutto. Questa per me è una piccola conquista, sono pieno». ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI – «Ai ragazzi avevo chiesto di dare un segnale a tutti, l’approccio serviva a riavvicinare a noi i tifosi. Poi dal punto di vista tecnico e tattico ci sono alcune situazioni che ...

avanti.lascia fuori sia Aramu che Okereke, gioca Henry in attacco; Mihajlovic rilancia Barrow dal 1' al fianco di Arnautovic, in difesa torna Theate. Il match si sblocca dopo appena 4'...... e trova le energie per rimettere la testa davanti: Aramu e Johnsen in pieno recupero regalano i 3 punti a. Il tabellino di- Bologna 4 - 3 4' Henry, 19' Kiyine, 45+2' Orsolini (B), 55'... Venezia, Soncin non getta la spugna: "Salvezza Chissà cosa succede negli altri campi" "C'è da sottolineare la prova dei ragazzi. La mia prima vittoria in Serie A passa in secondo piano. Non so quanto aumenterà le nostre speranza di salvezza, però questa doveva essere una partita di ...Devo solo che ringraziare il mio gruppo di lavoro: il grazie principale va ai ragazzi, mi hanno dato tutto. 'Adesso stacco per un'oretta e poi ci penso' e il buongiorno si vede dal mattino. Andrea Son ...