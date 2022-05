Ultime Notizie – Ucraina | U2 a Kiev | Bono e The Edge si esibiscono in metro

(Di domenica 8 maggio 2022), il frontman degli U2, oggi si è esibito nellapolitana Kreshchatik diaccompagnato dal chitarrista The. Insieme a un gruppo di soldati la rockstar irlandese ha intonato tra gli altri brani “Stand by me”, trasformandola in “Stand for Ukraine”. “Il presidente Zelensky ci ha invitato a esibirci acome gesto di solidarietà al popolo ucraino ed è quello che siamo venuti a fare”, spieganoe Thecon un tweet pubblicato sul profilo degli U2.singing in #Kyiv bomb shelter…Thank you, @U2!#StandWithUkraine #StopRussia pic.twitter.com/PaQDKOvsY1 — olexander scherba(@olex scherba) May 8, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

