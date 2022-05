Ucraina-intelligence, cosa non torna nella versione di Biden (Di domenica 8 maggio 2022) “Gli Stati Uniti forniscono intelligence sul campo per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese, non forniamo intelligence con l’intento di uccide generali russi”. Questa la replica del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, per voce di Adrienne Watson, a seguito delle rivelazioni del New York Times sul ruolo dell’intelligence statunitense nella InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 8 maggio 2022) “Gli Stati Uniti fornisconosul campo per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese, non forniamocon l’intento di uccide generali russi”. Questa la replica del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, per voce di Adrienne Watson, a seguito delle rivelazioni del New York Times sul ruolo dell’statunitenseInsideOver.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato l'Ucraina a colpire l'incroc… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I leader russi hanno redatto un piano elaborato per invadere presto la Moldavia, secondo fonti di intelli… - GiovaQuez : Moni Ovadia che legge come 'noi dei media in occidente non capiamo cosa sta succedendo. C'è una lunga storia degli… - 04_Carmen_20 : RT @ChiodiDonatella: #BIDEN CHE SGRIDA LA #CIA FA RIDERE COME QUANDO SALUTA'L'AMICO IMMAGINARIO' 'Non dite che forniamo notizie a #Kiev',… - FabryWrath : RT @ChiodiDonatella: #BIDEN CHE SGRIDA LA #CIA FA RIDERE COME QUANDO SALUTA'L'AMICO IMMAGINARIO' 'Non dite che forniamo notizie a #Kiev',… -