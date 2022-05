Traffico Roma del 08-05-2022 ore 16:30 (Di domenica 8 maggio 2022) Luceverde Roma Buona domenica dalla redazione in realtà scorrevole Traffico sulle strade della capitale però lentamente in via di Centocelle per un incidente avvenuto all’altezza di via Scribonio Curione linee di nuovo regolari in zona Circo Massimo Dove stamattina a zia Tenuta La Race for the cure per la prevenzione dei tumori del seno come ogni domenica in centro Attiva la pedonalizzazione dei Fori Imperiali sulla Pontina code per lavori tra Castel Romano e Tor de’ Cenci In entrambe le direzioni chiudiamo con una notizia di trasporto ferroviario di nuovo regolare il servizio sull’intera rete della Roma Viterbo in precedenza sospeso tra Catalano e Viterbo per cartotecnico dettagli di queste altre notizie sul sito Roma.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 maggio 2022) LuceverdeBuona domenica dalla redazione in realtà scorrevolesulle strade della capitale però lentamente in via di Centocelle per un incidente avvenuto all’altezza di via Scribonio Curione linee di nuovo regolari in zona Circo Massimo Dove stamattina a zia Tenuta La Race for the cure per la prevenzione dei tumori del seno come ogni domenica in centro Attiva la pedonalizzazione dei Fori Imperiali sulla Pontina code per lavori tra Castelno e Tor de’ Cenci In entrambe le direzioni chiudiamo con una notizia di trasporto ferroviario di nuovo regolare il servizio sull’intera rete dellaViterbo in precedenza sospeso tra Catalano e Viterbo per cartotecnico dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia ...

