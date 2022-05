Steinmeier: 'Putin sta distruggendo la pace costruita in Europa dopo la Seconda guerra mondiale' (Di domenica 8 maggio 2022) Il Presidente tedesco Frank - Walter Steinmeier, nel suo discorso di apertura del congresso federale della Confederazione sindacale tedesca, ha dichiarato che "Vladimir Putin sta distruggendo le basi ... Leggi su globalist (Di domenica 8 maggio 2022) Il Presidente tedesco Frank - Walter, nel suo discorso di apertura del congresso federale della Confederazione sindacale tedesca, ha dichiarato che "Vladimirstale basi ...

Advertising

globalistIT : Cosa ha detto il Presidente tedesco - Damianodanny1 : NON SOLO APERTURA AI RUSSI SU CRIMEA IN CAMBIO ACCORDO PACE ZELENSKY INVITA UCRAINA 9 05 X INVIAR INVITO ARRIV… - rep_parma : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Israele: Putin si è scusato per parole di Lavrov. Zelensky invita Scho… - rep_parma : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Israele: Putin si è scusato per parole di Lavrov. Zelensky invita Scho… - rep_parma : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Israele: Putin si è scusato per parole di Lavrov. Zelensky invita Scho… -