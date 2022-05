PSG-Troyes, le formazioni ufficiali (Di domenica 8 maggio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di PSG-Troyes, match valido per la 36a giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Brisard Jerome. Calcio d’inizio alle ore 20:45 al Parco dei Principi di Parigi. Senza più nulla da chiedere a questa stagione conclusasi con la vittoria del campionato, il PSG proverà a chiudere in bellezza in queste ultime tre giornate. Queste ultime partite, inoltre, saranno fondamentali soprattutto per coloro che hanno giocato meno o che hanno deluso le aspettative, per mettersi in mostra in vista della prossima stagione. Reduce dal rocambolesco pareggio per 3-3 sul campo dello Strasburgo, la compagine parigina proverà a tornare al successo contro un Troyes capace di mettere in difficoltà gli uomini di Pochettino all’andata. La netta vittoria casalinga contro il Lille, ha garantito al ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 8 maggio 2022) Riportiamo ledi PSG-, match valido per la 36a giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Brisard Jerome. Calcio d’inizio alle ore 20:45 al Parco dei Principi di Parigi. Senza più nulla da chiedere a questa stagione conclusasi con la vittoria del campionato, il PSG proverà a chiudere in bellezza in queste ultime tre giornate. Queste ultime partite, inoltre, saranno fondamentali soprattutto per coloro che hanno giocato meno o che hanno deluso le aspettative, per mettersi in mostra in vista della prossima stagione. Reduce dal rocambolesco pareggio per 3-3 sul campo dello Strasburgo, la compagine parigina proverà a tornare al successo contro uncapace di mettere in difficoltà gli uomini di Pochettino all’andata. La netta vittoria casalinga contro il Lille, ha garantito al ...

