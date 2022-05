“Lo voleva al Napoli”: calciomercato, Ancelotti ci riprova per il top (Di domenica 8 maggio 2022) Nonostante nella sua squadra padroneggi l’obiettivo Champions League, Carlo Ancelotti pensa a un rinforzo per il Real Madrid: lo voleva già ai tempi del Napoli. La vita professionale di Carlo Ancelotti, verosimilmente, terminerà al Real Madrid. Dopo la grande gioia della vittoria della Liga e della qualificazione alla finale di Champions League contro il Liverpool, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 8 maggio 2022) Nonostante nella sua squadra padroneggi l’obiettivo Champions League, Carlopensa a un rinforzo per il Real Madrid: logià ai tempi del. La vita professionale di Carlo, verosimilmente, terminerà al Real Madrid. Dopo la grande gioia della vittoria della Liga e della qualificazione alla finale di Champions League contro il Liverpool, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

samazzurro : @TotoAzzurro @Napoli_Report @NicoSchira Spero di no ,il burino romano disse che voleva riavvicinarsi a casa sua a… - ParticipioPart : @mdr_83 Voleva solo più soldi. La squadra c'era. Era la squadra che gli permise di fare 36 gol e di fare, senza di… - c_disecondo : RT @Fabiola63445821: Ma poi lei come doveva capire che voleva lasciarla con dediche sui social fino all'ultimo? Passandoci la pasqua a Napo… - pupastra1973 : RT @Fabiola63445821: Ma poi lei come doveva capire che voleva lasciarla con dediche sui social fino all'ultimo? Passandoci la pasqua a Napo… - Mi_rel_la : Era tanto tempo che la voleva lasciare però weekend a Napoli poi passa la notte del 22 nel frattempo si toglie… -