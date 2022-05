LIVE F1, GP Miami 2022 in DIRETTA: Verstappen vince davanti a Leclerc e Sainz (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.10 Max Verstappen quest’anno o ha vinto o si è ritirato. Quando ha finito una gara, l’ha fatto sempre in prima posizione. 23.09 L’ordine d’arrivo della gara: 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER 12 Charles Leclerc Ferrari+3.786 1 3 Carlos Sainz Ferrari+8.229 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.638 2 5 George RUSSELL Mercedes+18.582 1 6 Lewis HAMILTON Mercedes+21.368 1 7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+25.073 1 8 Esteban OCON Alpine+28.386 1 9 Fernando ALONSO Alpine+32.128 1 10 Alexander ALBON Williams+32.365 1 11 Daniel RICCIARDO McLaren+35.902 2 12 Lance STROLL Aston Martin+37.026 1 13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+40.146 2 14 Nicholas LATIFI Williams+49.936 1 15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+73.305 2 16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+36.063 3 23.07 ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.10 Maxquest’anno o ha vinto o si è ritirato. Quando ha finito una gara, l’ha fatto sempre in prima posizione. 23.09 L’ordine d’arrivo della gara: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 12 CharlesFerrari+3.786 1 3 CarlosFerrari+8.229 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.638 2 5 George RUSSELL Mercedes+18.582 1 6 Lewis HAMILTON Mercedes+21.368 1 7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+25.073 1 8 Esteban OCON Alpine+28.386 1 9 Fernando ALONSO Alpine+32.128 1 10 Alexander ALBON Williams+32.365 1 11 Daniel RICCIARDO McLaren+35.902 2 12 Lance STROLL Aston Martin+37.026 1 13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+40.146 2 14 Nicholas LATIFI Williams+49.936 1 15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+73.305 2 16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+36.063 3 23.07 ...

SkySportF1 : ? SUPER MAX AL COMANDO ?? PROBLEMI ALLE GOMME PER LECLERC IL LIVE ? - SkySportF1 : Le parole di Carlos Sainz dopo le qualifiche di Miami ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky Sport F1 e S… - SkySportF1 : Formula 1, GP Miami: la diretta live dagli Usa #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - Formula1WM : Giro 57/57 - E Max Verstappen vince il Gp di Miami 2022. Secondo posto per Charles Leclerc che ci ha provato ma n… - Formula1WM : Giro 56/57 - Adesso il distacco tra Max e Charles è sopra a 1 secondo, così come quello tra Sainz e Perez.… -