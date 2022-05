LIVE Arnaldi-Cilic 1-6 4-6, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il croato sconfigge l’azzurro in due set (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.35 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.32 Cilic chiude il match con l’84% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 68% di Arnaldi) e il 65% con la seconda (contro il 25% del nostro portacolori). A fine partita sono 62 i punti totali conquistati dal croato contro i 42 portati a casa dall’italiano. 17.30 Dopo un primo set a senso unico, Arnaldi è salito di LIVEllo e ha messo in leggera difficoltà il numero 24 al mondo. Cilic però non si è fatto intimorire, ha salvato una palla break nel quarto game e ha poi conquistato il pass per il secondo turno agli Internazionali d’Italia. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.35 La nostratermina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.32chiude il match con l’84% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 68% di) e il 65% con la seconda (contro il 25% del nostro portacolori). A fine partita sono 62 i punti totali conquistati dalcontro i 42 portati a casa dall’italiano. 17.30 Dopo un primo set a senso unico,è salito dillo e ha messo in leggera difficoltà il numero 24 al mondo.però non si è fatto intimorire, ha salvato una palla break nel quarto game e ha poi conquistato il pass per il secondo turno agli Internazionali d’Italia. Il ...

