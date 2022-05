Liga 2021/2022, il Siviglia pareggia: 1-1 nel recupero col Villarreal (Di domenica 8 maggio 2022) Un gol di Mir nel finale permette al Siviglia di pareggiare il big match contro il Villarreal nella trentacinquesima giornata di Liga 2021/2022. Dopo la sconfitta contro l’Alaves e la delusione di Champions League, la squadra di Emery subisce un altro stop in campionato e si riprende il settimo posto che vale la Conference League con un solo punto di margine sull’Athletic Bilbao. Secondo pareggio consecutivo per gli andalusi che al gol di Lo Celso (86?) rispondono con Mir dopo sei minuti di recupero: i punti sono 65, a -4 dal Barcellona. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Un gol di Mir nel finale permette aldire il big match contro ilnella trentacinquesima giornata di. Dopo la sconfitta contro l’Alaves e la delusione di Champions League, la squadra di Emery subisce un altro stop in campionato e si riprende il settimo posto che vale la Conference League con un solo punto di margine sull’Athletic Bilbao. Secondo pareggio consecutivo per gli andalusi che al gol di Lo Celso (86?) rispondono con Mir dopo sei minuti di: i punti sono 65, a -4 dal Barcellona. SportFace.

