Inter Correa, riscatto e futuro: l'argentino non incide e ha terminato le occasioni (Di domenica 8 maggio 2022) Inter Correa, l'argentino non incide: il riscatto è già scattato con la Champions League, ma per la prossima stagione servirà un altro Tucu La stagione di Correa con la maglia dell'Inter è tutt'altro che positiva. l'argentino non ha inciso come i nerazzurri pensavano e anche nelle ultime partite ha sprecato delle occasioni per scalare le gerarchie. Fermo a quattro gol in stagione, è troppo per un giocatore su cui l'Inter ha investito 34 milioni circa visto che il riscatto è già scattato con la conferma della Champions League. Inzaghi ha fiducia in lui e sa che senza intoppi e infortuni può dare di più. Correa sarà il punto fermo dell'Inter della prossima stagione, ma ...

