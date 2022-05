G7: “Putin non deve vincere la guerra”. Zelensky: “I russi si ritirino da tutta l’Ucraina” (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – “Putin non deve vincere la guerra“: così il G7 alla vigilia della parata della vittoria della russia sulla Germania nella Seconda guerra mondiale. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alza il tiro e allontana la pace: “I russi si ritirino da tutta l’Ucraina“. G7: “Putin non deve vincere la guerra” Anche il G7, in linea con Nato e Usa, usa toni di sfida contro la russia. E lo fa poche ore prima dell’anniversario della vittoria sovietica sul Terzo Reich. Settantasette anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, “il presidente russo Vladimir Putin e il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – “nonla“: così il G7 alla vigilia della parata della vittoria dellaa sulla Germania nella Secondamondiale. Intanto il presidente ucraino Volodymyralza il tiro e allontana la pace: “Isida“. G7: “nonla” Anche il G7, in linea con Nato e Usa, usa toni di sfida contro laa. E lo fa poche ore prima dell’anniversario della vittoria sovietica sul Terzo Reich. Settantasette anni dopo la fine della Secondamondiale, “il presidente russo Vladimire il ...

