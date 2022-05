fatta, anzi no: i colpi che potevano cambiare il calcio ma poi sono saltati (Di domenica 8 maggio 2022) Olivier Giroud ha tirato in ballo l'Altissimo per giustificare il suo mancato passaggio all'Inter - "Ero vicino all'Inter ma Dio ha fatto le cose bene e ha voluto così" , ha detto in un'intervista all'... Leggi su gazzetta (Di domenica 8 maggio 2022) Olivier Giroud ha tirato in ballo l'Altissimo per giustificare il suo mancato passaggio all'Inter - "Ero vicino all'Inter ma Dio ha fatto le cose bene e ha voluto così" , ha detto in un'intervista all'...

Advertising

infoitsport : È fatta, anzi no: i colpi che potevano cambiare il calcio ma poi sono saltati - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: È fatta, anzi no: i colpi che potevano cambiare il calcio ma poi sono saltati. Un racconto di Furio Zara #calciomercato ht… - Gazzetta_it : È fatta, anzi no: i colpi che potevano cambiare il calcio ma poi sono saltati. Un racconto di Furio Zara… - maratam5 : @Milena22326900 é così Milena. l'amore non si disperde, anzi... e sono sicura che tua mamma non vuole vederti in pe… - savlisf1 : @Marta_Brambilla @zlatanradu Io non ho detto che ho un problema a vederla, anzi a me piace vedere le tette di fuori… -