F1, GP Spagna Barcellona 2022: programma, date, orari e diretta tv (Di domenica 8 maggio 2022) Si è chiuso lo spettacolare weekend di Miami, dove è andato in scena il quinto appuntamento stagionale che proprio quest’anno faceva il suo esordio in calendario. Adesso, la F1 cambia ancora una volta continente e torna in Europa per la prossima gara che è il Gran Premio di Spagna 2022 a Barcellona: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della sesta gara del Mondiale. Una settimana di pausa e poi si gareggia sul circuito di Montmelò, che resiste ininterrottamente in calendario dal 1991. orari che tornano a essere quelli canonici europei. Venerdì 20 maggio alle ore 14 scatteranno le prove libere 1, alle ore 17 sarà la volta delle seconde libere. Sabato 21 maggio le prove libere 3 alle ore 13, ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Si è chiuso lo spettacolare weekend di Miami, dove è andato in scena il quinto appuntamento stagionale che proprio quest’anno faceva il suo esordio in calendario. Adesso, la F1 cambia ancora una volta continente e torna in Europa per la prossima gara che è il Gran Premio di: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della sesta gara del Mondiale. Una settimana di pausa e poi si gareggia sul circuito di Montmelò, che resiste ininterrottamente in calendario dal 1991.che tornano a essere quelli canonici europei. Venerdì 20 maggio alle ore 14 scatteranno le prove libere 1, alle ore 17 sarà la volta delle seconde libere. Sabato 21 maggio le prove libere 3 alle ore 13, ...

Advertising

sportface2016 : #AS: è fatta per #Soler al #Barcellona. #DeJong sarà ceduto - Bertolca10 : Impressionante #Alcaraz: si libera (anche) di #Zverev con una facilità quasi imbarazzante (6-3, 6-1) e conquista il… - VedeleAngela : RT @Vic2Alex: @ZTL29492447 @apkmille90070 @VedeleAngela Ibiza = Spagna ergo stesse regole. Un mio collega è tornato da Barcellona. Zero con… - Vic2Alex : @ZTL29492447 @apkmille90070 @VedeleAngela Ibiza = Spagna ergo stesse regole. Un mio collega è tornato da Barcellona… - Manuel16381191 : @MatteoRedaelli8 @ing_xxxxxx @ilmessaggeroit Sei fortunato, perché in realtà questa possibilità ce l'abbiamo. È sta… -