F1, GP Miami 2022: la griglia di partenza di oggi. Prima fila tutta Ferrari, poi le Red Bull (Di domenica 8 maggio 2022) 924 giorni dopo l’ultima volta (GP Messico 2019 con Leclerc davanti a Vettel), quest’oggi la Ferrari tornerà ad occupare tutta la Prima fila sulla griglia di partenza di un Gran Premio di Formula Uno. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno infatti concluso le qualifiche di Miami rispettivamente in pole position ed in seconda piazza, precedendo le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Alle spalle dei due top team di questo avvio di Mondiale 2022, si è inserito a sorpresa in quinta posizione il finlandese Valtteri Bottas al volante dell’Alfa Romeo. 6° con la Mercedes il sette volte iridato Lewis Hamilton, davanti all’AlphaTauri di Pierre Gasly e alla McLaren di Lando Norris. Completano la top10 il giapponese Yuki ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) 924 giorni dopo l’ultima volta (GP Messico 2019 con Leclerc davanti a Vettel), quest’latornerà ad occuparelasulladidi un Gran Premio di Formula Uno. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno infatti concluso le qualifiche dirispettivamente in pole position ed in seconda piazza, precedendo le Reddi Max Verstappen e Sergio Perez. Alle spalle dei due top team di questo avvio di Mondiale, si è inserito a sorpresa in quinta posizione il finlandese Valtteri Bottas al volante dell’Alfa Romeo. 6° con la Mercedes il sette volte iridato Lewis Hamilton, davanti all’AlphaTauri di Pierre Gasly e alla McLaren di Lando Norris. Completano la top10 il giapponese Yuki ...

Advertising

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - SkySportF1 : GP Miami, l'ex pilota Danica Patrick: 'Una donna in F1 è solo una questione di tempo' #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : F1, GP Miami: la pole di Leclerc e le emozioni del giro decisivo con la voce di Vanzini #SkyMotori #F1 #Formula1… - Sabrina63967774 : RT @SkySportF1: ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - allanrcferreira : @F1TelemetryBot #telemetryrequest MIAMI 2022 quali HAM VER minisectors -