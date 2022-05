F1 GP Miami 2022, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 8 maggio 2022) La gara del Gran Premio di Miami 2022 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Dopo le qualifiche del sabato sera che hanno decretato la griglia di partenza, finalmente si fa sul serio e si assegnano i punti su questo circuito nuovo di zecca nel Mondiale. Chi riuscirà a vincere la gara? Appuntamento alle ore 21.30 di domenica 8 maggio. diretta tv prevista su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go, mentre la differita in chiaro (replica) sarà disponibile su TV8 alle ore 23, con Sportface che vi propone invece la diretta testuale. Di seguito il riepilogo. SEGUI LA diretta TESTUALE Domenica ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Ladel Gran Premio disarà visibilein tv: ecco le informazioni su. Dopo le qualifiche del sabato sera che hanno decretato la griglia di partenza, finalmente si fa sul serio e si assegnano i punti su questo circuito nuovo di zecca nel Mondiale. Chi riuscirà a vincere la? Appuntamento alle ore 21.30 di domenica 8 maggio.tv prevista su Sky Sport Uno e Sky Sport F1,su Sky Go, mentre la differita in chiaro (replica) sarà disponibile su TV8 alle ore 23, con Sportface che vi propone invece latestuale. Di seguito il riepilogo. SEGUI LATESTUALE Domenica ...

Advertising

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - SkySportF1 : F1, la Ferrari dopo le qualifiche a Miami: Leclerc stellare, ma bravo Sainz a riscattarsi #SkyMotori #F1 #Formula1 - fattoquotidiano : Formula 1, la diretta del gran premio di Miami e dove vedere la gara in tv: Leclerc parte in pole. Doppietta Ferrar… - SkySportF1 : ?? PRIMO COLPO DI SCENA A MIAMI I DETTAGLI ? - sportli26181512 : F1, GP Miami: le Ferrari dalla prima fila. Gara alle 21.30. FOTO: Charles Leclerc dalla pole position, accanto a lu… -