Chi sono i figli di Sandra Milo, Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis (Di domenica 8 maggio 2022) Ecco chi sono e cosa fanno Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, i figli di Sandra Milo: nota attrice, conduttrice televisiva, personaggio televisivo e cantante italiana. Sandra Milo, celeberrima attrice responsabile di aver ispirato tanti registi nel corso della sua carriera tra cui il maestro Federico Fellini, ha tre figli: la giornalista Debora, nata dalla storia con il produttore Moris Ergas, e Ciro e Azzurra, nati entrambi dal suo matrimonio con Ottavio De Lollis. Debora Ergas, nata a Milano nel 1963, lavora come giornalista dal 2001, vive a Roma ed è una delle ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 maggio 2022) Ecco chie cosa fannoDe, idi: nota attrice, conduttrice televisiva, personaggio televisivo e cantante italiana., celeberrima attrice responsabile di aver ispirato tanti registi nel corso della sua carriera tra cui il maestro Federico Fellini, ha tre: la giornalista, nata dalla storia con il produttore Moris, e, nati entrambi dal suo matrimonio con Ottavio De, nata a Milano nel 1963, lavora come giornalista dal 2001, vive a Roma ed è una delle ...

Advertising

TNannicini : Le parole di Elisabetta Franchi non sono solo vergognose, sono illegali. Quello che fa è vietato dall’art 27 del co… - lucianonobili : Le parole del sindaco di Rieti Cicchetti al grido di “Boia che molla”, sono inaccettabili. @ItaliaViva non ha nulla… - AnnalisaChirico : Le parole di Boldrini verso Meloni sono di una gravità assoluta. All’ex presidente della Camera manca l’abc della d… - DumboDruey : @LaBombetta76 Sì, ma lo sono quasi tutti. A dire il vero il problema vero è la felicità di chi non sembra meritarla. - giuantvil : RT @AlbertoBagnai: E blocco ancora chi mi dice che cosa devo fare! È per questo che non mi sono affermato sui social… -