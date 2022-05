Calcio, Serie A 2022: il Milan espugna la fatal Verona e torna in vetta alla classifica (Di domenica 8 maggio 2022) La Serie A 2021-2022 di Calcio vede disputarsi quattro match della 36ma giornata oggi, domenica 8 maggio: vittoria importantissima in chiave Scudetto per il Milan, che passa in rimonta per 1-3 in casa dell’Hellas Verona e si riporta in vetta classifica, a +2 sull’Inter e col vantaggio negli scontri diretti a due turni dal termine. Prova a rientrare nella lotta per l’Europa League l’Atalanta, che passa in casa dello Spezia per 1-3, tornando a -3 dalla Lazio ed agganciando la Roma, che domani sfiderà la Fiorentina. Due risultati importanti per la corsa verso la salvezza: il Cagliari pareggia per 1-1 in casa della Salernitana, il Venezia batte per 4-3 il Bologna e spera ancora. RISULTATI 36MA GIORNATA Spezia-Atalanta 1-3 Venezia-Bologna ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) LaA 2021-divede disputarsi quattro match della 36ma giornata oggi, domenica 8 maggio: vittoria importantissima in chiave Scudetto per il, che passa in rimonta per 1-3 in casa dell’Hellase si riporta in, a +2 sull’Inter e col vantaggio negli scontri diretti a due turni dal termine. Prova a rientrare nella lotta per l’Europa League l’Atalanta, che passa in casa dello Spezia per 1-3,ndo a -3 dLazio ed agganciando la Roma, che domani sfiderà la Fiorentina. Due risultati importanti per la corsa verso la salvezza: il Cagliari pareggia per 1-1 in casa della Salernitana, il Venezia batte per 4-3 il Bologna e spera ancora. RISULTATI 36MA GIORNATA Spezia-Atalanta 1-3 Venezia-Bologna ...

