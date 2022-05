Bologna, Mihajlovic: 'L'arbitro ha fischiato un rigore inspiegabile' (Di domenica 8 maggio 2022) VENEZIA - Sinisa Mihajlovic , tecnico del Bologna , ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta (4 - 3) sul campo del Venezia . Le sue parole: "Siamo partiti malissimo perchè siamo entrati in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 8 maggio 2022) VENEZIA - Sinisa, tecnico del, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta (4 - 3) sul campo del Venezia . Le sue parole: "Siamo partiti malissimo perchè siamo entrati in ...

Advertising

sportface2016 : #Bologna, che stoccata di #Mihajlovic all'#Inter: “Volevano vincerla prima perché sul campo non ce l’avrebbero mai… - sportmediaset : Bentornato Sinisa: Miha torna in panchina dopo un mese e mezzo #veneziabologna #mihajlovic #sportmediaset… - Eurosport_IT : Una notizia stupenda! ?? #Mihajlovic | #Bologna | #SerieA - fcin1908it : Mihajlovic: “Contro Venezia doveva esserci più cattiveria che con Inter, Juve e Milan” - ParliamoDiNews : Mihajlovic deluso dall`arbitro e dal Bologna: Forse era meglio se restavo in ospedale #mihajlovic #deluso… -