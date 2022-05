Barbara D'Urso resta a Mediaset: «Ci sono persone ossessionate da me» (Di domenica 8 maggio 2022) Nonostante il chiacchiericcio insistente degli ultimi giorni riguardo il futuro lavorativo di Barbara D'Urso, la conduttrice ha sottolineato che non ha nessuna intenzione di lasciare Mediaset. Intervistata da La Stampa, Carmelita ha confermato la sua presenza in Rete per la prossima stagione televisiva. Barbara D'Urso e Mediaset: «Resterò anche l'anno prossimo» Il futuro lavorativo di Barbara D'Urso si prospetta ricco di impegni. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha rilasciato un'intervista a La Stampa e ha confermato la sua presenza a Mediaset anche per la prossima stagione televisiva. Nessun contratto non rinnovato come si vociferava negli ultimi giorni, ma un rapporto solido e sereno tra Carmelita e la Rete per cui ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 8 maggio 2022) Nonostante il chiacchiericcio insistente degli ultimi giorni riguardo il futuro lavorativo diD', la conduttrice ha sottolineato che non ha nessuna intenzione di lasciare. Intervistata da La Stampa, Carmelita ha confermato la sua presenza in Rete per la prossima stagione televisiva.D': «Resterò anche l'anno prossimo» Il futuro lavorativo diD'si prospetta ricco di impegni. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha rilasciato un'intervista a La Stampa e ha confermato la sua presenza aanche per la prossima stagione televisiva. Nessun contratto non rinnovato come si vociferava negli ultimi giorni, ma un rapporto solido e sereno tra Carmelita e la Rete per cui ...

