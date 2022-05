Anastasia Kuzmina non si rassegna | il dramma inaspettato | ”È un dolore che non passa”

(Di domenica 8 maggio 2022)non si, dopo giorni di silenzio torna sui social per gridare ancora una volta la sua rabbia e il suo, ma le parole sono anche di speranza. Torna al centro dell’attenzione la ballerina ucraina che il pubblico conosce davvero molto bene per un argomento che certamente le sta molto a cuore e che la vede protagonista in prima persona insieme alla sua famiglia, ovvero la guerra. Dopo giorni di silenzio torna ancora una volta alla carica e il suo grido dinoninosservato anche per i suoi fan che in poco tempo le fanno sentire tutto il loro sostegno che non è mancato mai fin dall’inizio. foto INstagram“Dal 24 febbraio la vita è molto diversa. Le prime settimane sono state le più difficili” ha scritto la giovane che da anni ha ...

Nel 2012 partecipa come insegnante di ballo all'ottava edizione del programma televisivo Ballando con le stelle, in onda su Rai Uno e vince in coppia con l'attore Andrés Gil. Insieme ad Oradei, le ballerine Lucrezia Lando e Anastasia Kuzmina: "Le parole fanno male, anche se scritte e lette attraverso uno schermo e i ragazzi devono impararlo subito", dice Kuzmina