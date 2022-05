Amici 21 | Dario è l' ultimo eliminato | ecco i sei finalisti

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 8 maggio 2022) Colpo di scena nella semifinale didi Maria De Filippi che prevedeva l'eliminazione di due ragazzi e la promozione, alla finalissima, degli altri cinque rimasti in gara. A causa di un parimerito tra Albe e Serena, saranno, per la prima volta, in sei a giocarsi la vittoria finale. Nella semifinale di2022Nella semifinale andata in onda sabato 7 maggio, e seguita da 4.554.000 telespettatori per uno share del 29,8%, si sono assegnate le maglie dorate aidi questa ventunesima edizione. La prima ad avere il pass per l'atto conclusivo è stata la cantante Sissi, nome d'arte di Silvia Cesana, del team capitanato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Subito dopo è toccato al ballerino Michele Esposito e al cantante Luigi Strangis, entrambi della squadra ...