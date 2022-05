Affiancano auto e puntano pistola per rapinarlo | poi sparano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La scorsa notte un 47enne stava percorrendo via Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana, a bordo della propria. Due persone in sella ad una moto lo hanno affiancato e, puntandogli una, hanno provato a farlo accostare, forse per. La vittima non ha assecondato la richiesta e i due hanno esploso contro l’alcuni colpi di. Uno ha raggiunto il parabrezza, un altro il vano motore. I due sono poi fuggiti. Per fortuna, il 47enne non è stato ferito. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e del nucleo operativo radiomobile di Castello di Cisterna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.