Yates - Van der Poel il bello del Giro. E sul Danubio spunta la pinna dello Squalo… (Di sabato 7 maggio 2022) Simon Yates è il più veloce nella cronometro di Budapest, seconda tappa del Giro d'Italia 2022. Precede Mathieu Van der Poel, che resta in maglia rosa, e Tom Dumoulin. L'analisi di Luca Gialanella, in ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 maggio 2022) Simonè il più veloce nella cronometro di Budapest, seconda tappa deld'Italia 2022. Precede Mathieu Van der, che resta in maglia rosa, e Tom Dumoulin. L'analisi di Luca Gialanella, in ...

Advertising

repubblica : Giro d'Italia, Simon Yates vince la crono a Budapest. Van der Poel è secondo e conserva la maglia rosa - cagliarilivemag : Simon Yates vince la crono di Budapest, Van der Poel resta in rosa - sgavdio : Commento a mente fredda: la prestazione di Yates non è affatto una cosa di cui sorprendersi. Nella crono Domérat-Mo… - ParliamoDiNews : Notizie dall`Italia e dal Mondo: Giro d’Italia: Yates fa sua la crono, ma Van der Poel resta in rosa. Nibali batte… - bikenewsPhoto : SIMON YATES VINCE la 2a tappa del GIRO D’ITALIA - MATHIEU VAN DER POEL E’ ANCORA IN MAGLIA ROSA @giroditalia… -