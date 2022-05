Xiaomi 12S Pro potrebbe adottare anche il chipset Dimensity 9000

Advertising

GizChinait : #XIAOMI 12S Pro sarà il primo top di gamma senza Qualcomm #Dimensity9000 #MEDIATEK #Xiaomi12SPro… - CeotechI : Xiaomi 12s Pro con Dimensity 9000 avvistato su Mi Code #4500mAh #5G #67W #Amoled #Android12 #Dimensity9000 #MiCode… - TechCovo : A causa del covid in Cina il SOC Snapdragon 8 gen 1+ potrebbe subire dei ritardi, e non uscire nei tempi previsti.… -

GizChina.it

Recentemente abbiamo saputo che il brand cinese lancerà il suo prossimo telefono di punta,Pro con un processore Snapdragon 8 gen 1 Plus. Ora un rapporto rivela che lo smartphone arriverà anche con un SoC MediaTek Dimensity 9000. Le caratteristiche dello smartphone dovrebbero ...Inoltre, nel database IMEI sono comparsi anchePro, rispettivamente con i codici 2206122SC e 2206123SC . Entrambi dovrebbero anche essere dotati della piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 ... Xiaomi 12S Pro sarà il primo top di gamma senza Qualcomm Sembra proprio che Xiaomi 12S Pro sarà il primo smartphone top di gamma senza SoC Qualcomm Snapdragon: ecco tutto quello che sappiamo.According to Xiaomiui, Xiaomi 12S Pro with Dimensity 9000 SoC is in the Works, and they have spotted its traces on the Mi code.