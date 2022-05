Ucraina | Di Battista su Nove | “Draghi dimostra pavidità | poca attenzione all’interesse generale e mediocrità nella gestione geopolitica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 maggio 2022) “Cosa significa vincere per l’? Non lo so, qui non vince nessuno, qui perde la popolazione, perdono i nostri stati sociali”. Così Alessandro Di, ospite del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sul, ha commentato la parola “vittoria”, così spesso sulle bocche dei leader mondiali, evocata con sicurezza in relazione alla guerra tra Russia e. Da Zelensky, ma non solo: da Boris Johnson, da Ursula von Der Leyen, da Joe Biden. “Cosa significa? Significa riprendersi la Crimea che storicamente è russa? La Crimea venne concessa, regalata, alla Repubblica Sovietica d’da Krusciov dopo la morte di Stalin. – ha detto l’ex deputato Cinque stelle – Cosa significa ...