Sgarbi: «Durante il lockdown mi hanno trovato un tumore alla prostata. Non mi considero più invincibile» (Di sabato 7 maggio 2022) Domani Vittorio Sgarbi compirà 70 anni. Il critico d’arte ha rilasciato due interviste, una al Corriere della Sera ed una a Repubblica. In entrambe si definisce un mite, nonostante le tante risse tv in cui, negli anni, si è trovato coinvolto. L’ultima, in settimana, con Mughini, al Maurizio Costanzo Show. «Sono mite. Posso fare una scenata se trovo un errore su un catalogo, ma si spiega con la formula che mia madre definiva dei cinque minuti: la giornata è fatta di 24 ore; per 23 ore e 55 sei normale, ma sugli altri cinque minuti si costruisce la tua leggenda». Delle risse, però, si pente sempre, ammette. «Sempre, subito dopo. Come ogni buon coccodrillo. Dopo, non per finta, dico: potevo risparmiarmelo. Ma la verità è che non potevo: era un flusso inarrestabile». La violenza verbale che spesso lo contraddistingue gli viene dallo zio Bruno. «Questa è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) Domani Vittoriocompirà 70 anni. Il critico d’arte ha rilasciato due interviste, una al Corriere della Sera ed una a Repubblica. In entrambe si definisce un mite, nonostante le tante risse tv in cui, negli anni, si ècoinvolto. L’ultima, in settimana, con Mughini, al Maurizio Costanzo Show. «Sono mite. Posso fare una scenata se trovo un errore su un catalogo, ma si spiega con la formula che mia madre definiva dei cinque minuti: la giornata è fatta di 24 ore; per 23 ore e 55 sei normale, ma sugli altri cinque minuti si costruisce la tua leggenda». Delle risse, però, si pente sempre, ammette. «Sempre, subito dopo. Come ogni buon coccodrillo. Dopo, non per finta, dico: potevo risparmiarmelo. Ma la verità è che non potevo: era un flusso inarrestabile». La violenza verbale che spesso lo contraddistingue gli viene dallo zio Bruno. «Questa è ...

