Mps | Letta | ' toccato fondo scorso anno | ora prospettiva positiva'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Su Mps toccato fondo l'anno scorso quando si è immaginato che la fine di tutta una vicenda fosse una svendita. Quella vicenda è definitivamente terminata. Oggi abbiamo davanti una prospettiva improtante, abbiamo davanti il tempo necessario e un governo che ha capito come accompagnare un bene pubblico come Mps con le sue persone e con la sua eccellenza. C'è un interesse nazionale, il governo lo ha confermato e questo è un bel segnale per la città. Ciò vuol dire che non si torna ad errori del passato ma si guarda il futuro in modo diverso ma a partire da una prospettiva positiva". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, all'iniziativa 'Siena parla al mondo: disegniamo insieme il futuro'.

