Massimo Ranieri dimesso dall' ospedale | si è rotto una costola cadendo sul palco del teatro Diana

Advertising

rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - LucianoVerre : >>>>>> MASSIMO RANIERI CADE A TEATRO E SI ROMPE UNA COSTOLA... TANTO DOLORE E... <<<<<< Che spavento. Il cantante,… - FAMAWIPP : RT @chopperSimone: Massimo Ranieri?? e il suo bel monologo di elogio al 'vaccino' finito a terra. Ricoverato al Cardarelli di Napoli. https… -

Dopo una notte di ricovero è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli: il cantante, 71 anni, ha firmato per lasciare l'ospedale ed è tornato a casa., come sta dopo la caduta dal palco: notte passata in ospedale Ieri sera l'incidente nel ...... 'Volto tumefatto, gambe rotte, bruciature di sigarette' Marcell Jacobs sotto osservazione in Pronto Soccorso: salta i 100 metri di Nairobi Paura per, la caduta dal palco al Teatro ...Dopo una notte di ricovero è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli Massimo Ranieri: il cantante, 71 anni, ha firmato per lasciare l'ospedale ed è tornato a casa. Massimo Ranieri, come sta dopo la ...Massimo Ranieri è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato ricoverato dopo una caduta durante il suo spettacolo di ieri sera al Teatro Diana. Ranieri è scivolato mentre scendeva ...