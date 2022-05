Madrid, Tsitsipas supera Rublev e vola in semifinale (Di sabato 7 maggio 2022) Il giocatore greco giocherà la sua 10ª semifinale in un Masters 1000 grazie al successo in 3 set su Andrey Rublev per 6 - 3 2 - 6 6 - 4. Ad attenderlo ci sarà Alexander Zverev. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 maggio 2022) Il giocatore greco giocherà la sua 10ªin un Masters 1000 grazie al successo in 3 set su Andreyper 6 - 3 2 - 6 6 - 4. Ad attenderlo ci sarà Alexander Zverev.

