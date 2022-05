Live Torino-Napoli 0-0 Mertens ci prova ma manca la porta

Advertising

infoitsport : LIVE – Torino-Napoli 0-0, Mertens sfiora un gol da urlo su punizione - gilnar76 : LIVE – Torino-#Napoli 0-0: si chiude senza reti la prima frazione di gioco! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - BroGamingChann1 : RT @SkySport: Torino-Napoli 0-0 all'intervallo: segui qui il secondo tempo LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA #TorinoNapoli #Torino #Napoli… - SkySport : Torino-Napoli 0-0 all'intervallo: segui qui il secondo tempo LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA #TorinoNapoli… - zazoomblog : LIVE – Torino-Napoli 0-0: inizia il match! - #Torino-Napoli #inizia #match! -

... il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico Grandee Napoli si affrontano ...Calciomercato.it vi offre la sfida dell'Olimpico Grande' in tempo reale. Formazioni ufficiali- NapoliTORINO (3 - 4 - 2 - 1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, ...SECONDO TEMPO 5' Mertens prova a calciare di potenza a giro al contrario sul secondo palo, palla alta di un metro abbondante. Azione partita da un pestone di Koulibaly su Mandragora non ...16.05 - INIZIA IL SECONDO TEMPO! 15.47 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO! 44' - Belotti riceve palla in area e calcia, deviazione di Koulibaly e corner per il Torino. 42' - Uno-due Fabian-Mertens in area, ...