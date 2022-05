LeBron James, Kevin Durant e questi strani playoff da spettatori (Di sabato 7 maggio 2022) Nba playoffs, l’habitat naturale di LeBron James e Kevin Durant. Così, almeno, siamo stati abituati a lungo da due stelle che in carriera hanno collezionato un totale di sei titoli (sempre da Mvp) e 14 apparizioni alle Finals. Un’edizione dei playoff senza di loro, fino all’anno scorso, sarebbe stata difficile anche soltanto da immaginare. In più di 70 anni di storia della lega, del resto, solo cinque franchigie hanno portato a casa più anelli di LeBron, e solo otto più di KD. Qualcosa vorrà pur dire. Prima o dopo, però, la ruota gira per tutti. Anche per chi, come James, ha sempre dominato la sfida con “Father Time”; e anche per un giocatore come Durant che, a 32 anni, nei Giochi olimpici e nei playoff 2021 aveva ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 maggio 2022) Nbas, l’habitat naturale di. Così, almeno, siamo stati abituati a lungo da due stelle che in carriera hanno collezionato un totale di sei titoli (sempre da Mvp) e 14 apparizioni alle Finals. Un’edizione deisenza di loro, fino all’anno scorso, sarebbe stata difficile anche soltanto da immaginare. In più di 70 anni di storia della lega, del resto, solo cinque franchigie hanno portato a casa più anelli di, e solo otto più di KD. Qualcosa vorrà pur dire. Prima o dopo, però, la ruota gira per tutti. Anche per chi, come, ha sempre dominato la sfida con “Father Time”; e anche per un giocatore comeche, a 32 anni, nei Giochi olimpici e nei2021 aveva ...

