Advertising

OfficialASRoma : “Il mio esordio con i tifosi è avvenuto quando ho firmato a Londra il contratto con la Roma e la notizia è uscita s… - sportli26181512 : Le frasi di Mourinho dopo Bodo e Inter: un anno alla Roma tutto da raccontare: Un allenatore innamorato della città… - flaviodelfante : Oggi una goduria continua qui sopra. Odio le frasi fatte, ma è proprio vero che un allenatore come #Mourinho logora… - patriziadegioia : RT @OfficialASRoma: “Il mio esordio con i tifosi è avvenuto quando ho firmato a Londra il contratto con la Roma e la notizia è uscita sui m… - Quotidianinet : Mourinho-Roma, un anno fa la firma: le frasi cult di José in giallorosso -

Il 5 maggio del 2010, Joséusciva dallo stadio Olimpico mostrando il pugno ai tifosi della Roma: aveva appena vinto la Coppa Italia con l'Inter. Il 5 maggio del 2022, Joséè uscito dallo stadio Olimpico piangendo , davanti ai tifosi della Roma: aveva appena regalato loro una finale europea che mancava dal 1991 . Il cerchio si è chiuso, o forse si è appena ...che suonano come musica celestiale nelle orecchie dell'uditorio romanista, completamente incantato dall'opera taumaturgica di. Ora le bocche storte per il quinto posto in classifica, ...Il 5 maggio del 2010, José Mourinho usciva dallo stadio Olimpico mostrando il pugno ai tifosi della Roma: aveva appena vinto la Coppa Italia con l’Inter. Il 5 maggio del 2022, José Mourinho è uscito ...4 maggio 2021 - 5 maggio 2022: il primo capitolo di José Mourinho alla Roma si chiude con la conquista della finale di Conference League contro il ...