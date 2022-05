Joe Biden dietro l' affondamento Moskva? Nessun dubbio | la testimonianza dal campo a In Onda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 maggio 2022) Nelle scorse ore si è fatto un gran parlare degli interventi americani a livello di intelligence nella guerra in Ucraina. In particolare agli Stati Uniti è stata attribuita parte della responsabilità dell'uccisione dei 12 generali russi suldi battaglia, ma ovviamente l'amministrazioneha smentito per evitare una escalation. Ciò non toglie che anche quelle uccisioni possano essere state “guidate” dagli Usa, che fin dalla prima ora hanno offerto un prezioso e decisivo aiuto in termini di intelligence. “È chiaro fin dall'inizio che c'è stata una cooperazione e un aiuto di intelligence da parte degli americani, mi sembra ovvio”, ha dichiarato Lorenzo Cremonesi a In. “Sono stati loro ad aiutare gli ucraini nella prima fase a Kiev - ha aggiunto l'inviato di guerra del Corriere della Sera - così come non c'è ...