Giro d’Italia 2022, Pello Bilbao: “Ho perso un po’ dai migliori, ma sono soddisfatto” (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo il terzo posto di ieri, Pello Bilbao era uno dei corridori più attesi per la seconda tappa di questo Giro d’Italia. Conoscendo le doti del basco a cronometro ed il finale in salita, il suo nome era apparso anche in qualche lista di favoriti. Alla fine per lui è arrivato un 18o posto, a 26? dal vincitore Simon Yates ma con un tempo in linea con gli altri uomini di classifica. “Il percorso mi piaceva, penso fosse molto adatto a me. Tutto sommato la mia cronometro è stata buona, i numeri erano buoni – queste le parole del corridore della Bahrain Victorious ai microfoni di CyclingPro, che ha poi continuato – sono arrivato un po’ lontano dai migliori, ma ho fatto del mio meglio, non potevo fare di più”. Giro d’Italia 2022, un Vincenzo ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo il terzo posto di ieri,era uno dei corridori più attesi per la seconda tappa di questo. Conoscendo le doti del basco a cronometro ed il finale in salita, il suo nome era apparso anche in qualche lista di favoriti. Alla fine per lui è arrivato un 18o posto, a 26? dal vincitore Simon Yates ma con un tempo in linea con gli altri uomini di classifica. “Il percorso mi piaceva, penso fosse molto adatto a me. Tutto sommato la mia cronometro è stata buona, i numeri erano buoni – queste le parole del corridore della Bahrain Victorious ai microfoni di CyclingPro, che ha poi continuato –arrivato un po’ lontano dai, ma ho fatto del mio meglio, non potevo fare di più”., un Vincenzo ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - juventusfc : E' sabato. Le #JuventusWomen sono Campionesse d'Italia. Fate un giro su - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - balicycling : Giro D Italia 2022 - infoitsport : Giro d'Italia, Simon Yates vince la crono a Budapest. Van der Poel è secondo e conserva la maglia rosa -