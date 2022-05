Advertising

FirenzePost : Firenze: hashish nascosto alla Fortezza. Il pastore tedesco Eviva ne trova due etti in una siepe - FirenzePost : Firenze: tre etti di hashish nascosti alle Cascine. Scoperti da Onah e Naja -

Firenze Post

.... Il 27enne è stato arrestato per spaccio di sostanza di stupefacenti, per il quale è stato sottoposto il 4 maggio a direttissima per la convalida dell'arresto presso il Tribunale di, ....... Il 27enne è stato arrestato per spaccio di sostanza di stupefacenti, per il quale è stato sottoposto il 4 maggio a direttissima per la convalida dell'arresto presso il Tribunale di, ... Firenze: hashish nascosto alla Fortezza. Il pastore tedesco Eviva ne trova due etti in una siepe FIRENZE – Avevano nascosto la droga nella siepe ... nascosti a terra in più punti delle siepi, oltre due etti di hashish, tutti sequestrati e sottratti al circuito della droga. fortezza da basso, ...Il fiuto delle unità cinofili antidroga della Questura di Firenze ha permesso di scovare oltre tre etti di sostanza stupefacente nel parco delle Cascine. Onah e Naja, impegnate nella prevenzione e con ...