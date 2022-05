F1, GP Miami 2022. Lapo Elkann festeggia la prima fila Ferrari: “Mitici, pronti a sostenervi” (Di sabato 7 maggio 2022) “Mitici, Charles, Carlos e tutta la Scuderia. Occhi su domani, noi pronti a sostenervi“. Questo il messaggio di Lapo Elkann su Twitter dopo la pole position di Leclerc davanti a Sainz nel GP di Miami 2022 della Formula 1. Il fratello del presidente della Ferrari John Elkann proverà a spingere la Rossa anche in Florida, dall’interno del box della scuderia di Maranello, nella speranza di festeggiare anche al termine della gara di domenica. LA GRIGLIA DI PARTENZA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) “, Charles, Carlos e tutta la Scuderia. Occhi su domani, noi“. Questo il messaggio disu Twitter dopo la pole position di Leclerc davanti a Sainz nel GP didella Formula 1. Il fratello del presidente dellaJohnproverà a spingere la Rossa anche in Florida, dall’interno del box della scuderia di Maranello, nella speranza dire anche al termine della gara di domenica. LA GRIGLIA DI PARTENZA SportFace.

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - SkySportF1 : W Series 2022, a Miami prima pole della stagione è di Nerea Martí. Gara alle 20.25 #SkyMotori #WSeries - Agenzia_Ansa : F1; Gran Premio di Miami, seconde libere: Russell il più veloce, poi Leclerc. Quarto tempo per Hamilton, Sainz solo… - stbit77 : RT @SkySportF1: ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - vieevef1 : #TelemetryRequest 2022 Miami GP LEC SAI Q3 -