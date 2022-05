Ecco Pulse, il nuovo modo per guadagnare su TikTok (Di sabato 7 maggio 2022) TikTok continua la sua corsa inarrestabile verso la vittoria contro gli altri social network, risultando essere, a tutti gli effetti, una delle migliori piattaforme mai esistite sulla faccia della Terra. Non sarebbe strano se affermassimo che abbia il primato su tutte le altre, ma il segreto di così tanto successo è, senza ombra di dubbio, la monetizzazione e dei contrnuti pubblicati. La feature mira a migliorare proprio questo, ma in che senso? TikTok, come altri servizi, pernette di avere degli introiti – Computermagazine.itA giudicare dai dati disponibili online, TikTok dovrebbe essere sia l’app più scaricata che ci sia che la scelta maggiormente conveniente per quanto riguarda la selezione di contenuti specifichi da rendere pubblici ai propri utenti. Così facendo la possibilità di migliorare il servizio aumenta, come anche il ... Leggi su computermagazine (Di sabato 7 maggio 2022)continua la sua corsa inarrestabile verso la vittoria contro gli altri social network, risultando essere, a tutti gli effetti, una delle migliori piattaforme mai esistite sulla faccia della Terra. Non sarebbe strano se affermassimo che abbia il primato su tutte le altre, ma il segreto di così tanto successo è, senza ombra di dubbio, la monetizzazione e dei contrnuti pubblicati. La feature mira a migliorare proprio questo, ma in che senso?, come altri servizi, pernette di avere degli introiti – Computermagazine.itA giudicare dai dati disponibili online,dovrebbe essere sia l’app più scaricata che ci sia che la scelta maggiormente conveniente per quanto riguarda la selezione di contenuti specifichi da rendere pubblici ai propri utenti. Così facendo la possibilità di migliorare il servizio aumenta, come anche il ...

