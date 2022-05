Covid, Speranza: “La pandemia non è finita, in autunno nuovo vaccino contro le varianti” (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo tenere un elemento di attenzione” lo stato di emergenza è finito ma “guai a pensare che la pandemia sia magicamente scomparsa, non c’è un pulsante che si preme e va via. Il numero dei casi è significativo e la circolazione del virus è ancora piuttosto elevata”. Da qui l’invito a over 80, ospiti delle Rsa, fragili over 60 “di prendere subito un secondo richiamo di questo vaccino che si sta dimostrando di straordinaria potenzialità” e a fare la terza dose per chi ancora non l’ha fatta. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a SkyTg24 evidenziando l’efficacia del vaccino contro le ospedalizzazioni. “Non abbiamo ancora date certe scritte sul calendario, – ha detto – ma l’ipotesi prevalente è che in autunno, ci auguriamo per l’inizio” della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo tenere un elemento di attenzione” lo stato di emergenza è finito ma “guai a pensare che lasia magicamente scomparsa, non c’è un pulsante che si preme e va via. Il numero dei casi è significativo e la circolazione del virus è ancora piuttosto elevata”. Da qui l’invito a over 80, ospiti delle Rsa, fragili over 60 “di prendere subito un secondo richiamo di questoche si sta dimostrando di straordinaria potenzialità” e a fare la terza dose per chi ancora non l’ha fatta. Così il ministro della Salute Robertoa SkyTg24 evidenziando l’efficacia delle ospedalizzazioni. “Non abbiamo ancora date certe scritte sul calendario, – ha detto – ma l’ipotesi prevalente è che in, ci auguriamo per l’inizio” della ...

Advertising

Giorgiolaporta : Un mese fa #Speranza andava in #Belgio (dove dal 7 marzo non c’è più obbligo di #mascherina nei luoghi chiusi) e ap… - AlexBazzaro : La scienza secondo #Speranza sono i bambini, rischio letalità covid zero, a scuola con la mascherina 6 ore al giorn… - AlexBazzaro : Speranza: 'Sul Covid obblighi caduti ma non abbassiamo la guardia. Correre sulla quarta dose' Caro Ministro, con i… - marisaLaDestra : .@a_meluzzi E' TUTTO DRAMMATICAMENTE CHIARO. A chi non ci rappresenta: avete preso in giro,non tutti. Con coraggio… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Il ministro Speranza a Sky TG24: “Hub anti Covid a Siena, collaborerà anche Fauci” -