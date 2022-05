Covid, in calo ma sempre alto il numero dei contagiati in Abruzzo (Di sabato 7 maggio 2022) L'Aquila - Sono 1657 (di età compresa tra 2 mesi e 101 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 383383. Dei positivi odierni, 1262 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 63 e 104 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo) e sale a 3239. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 324031 dimessi/guariti (+1875 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 56113 (-229 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 4393 casi riguardanti pazienti di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 7 maggio 2022) L'Aquila - Sono 1657 (di età compresa tra 2 mesi e 101 anni) i nuovi casi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 383383. Dei positivi odierni, 1262 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 63 e 104 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo) e sale a 3239. Neldei casi positivi sono compresi anche 324031 dimessi/guariti (+1875 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, ildei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 56113 (-229 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 4393 casi riguardanti pazienti di ...

