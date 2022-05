Cosa si intende per guerra elettronica e cos’è il jamming? (Di sabato 7 maggio 2022) Si può definire la guerra elettronica (Ew –Electronic Warfare) come “un’azione militare che sfrutta l’energia elettromagnetica, sia attivamente che passivamente, per fornire consapevolezza della situazione e creare effetti offensivi e difensivi”. Si tratta di uno scontro all’interno dello spettro elettromagnetico (Es – Electromagnetic Spectrum) e comporta l’uso militare dell’energia elettromagnetica per impedire o ridurre l’utilizzo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 7 maggio 2022) Si può definire la(Ew –Electronic Warfare) come “un’azione militare che sfrutta l’energia elettromagnetica, sia attivamente che passivamente, per fornire consapevolezza della situazione e creare effetti offensivi e difensivi”. Si tratta di uno scontro all’interno dello spettro elettromagnetico (Es – Electromagnetic Spectrum) e comporta l’uso militare dell’energia elettromagnetica per impedire o ridurre l’utilizzo InsideOver.

Advertising

idvrn1899 : @_talebanikov @furgeTX Furge intende dire che Abrahomovic non aveva necessità o desiderio di venderlo, bensì obblig… - diddinyc : “L’aggressivo-passivo non specifica cosa vuole o intende, ma utilizza dei modi indiretti per esprimere se stesso od… - SallyChi2 : @MarcoRCapelli @FmMosca @tradori @ilrisolutoreIT @Gigadesires @ParcodiGiacomo @VisioneTv @MessoraClaudio… - SimonettaColt4 : @Fortunablu17 @CompagnoHoppi Capisco cosa intende, ma non vale la pena di tradurre. Un sasso ragiona meglio... - RobertoArduini1 : RT @Lucignolo1973: secondo me Matteo dovrebbe capire prima cosa: cosa vuole lui per la sua vita se intende farsi una famiglia oppure no...c… -