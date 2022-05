Corea del Nord lancia un missile verso il Mar del Giappone, a maggio previsto test nucleare: allarme in Corea del Sud (Di sabato 7 maggio 2022) Sale la tensione nel Pacifico, che vede la Corea del Nord continuare i test missilistici con un lancio arrivato nel mar del Giappone, come confermano le autorità di Tokyo. Il regime di Pyongyang ha aumentato gli sforzi per il programma missilistico, allarmando i vicini, tra cui la Corea del Sud, che si avvicina alla NATO a cui ha aderito al programma della cyber security, sollevando i dubbi di Pechino. Joe Biden ha in agenda un viaggio in Giappone e Corea del Sud a fine maggio, primo in Asia per il presidente degli Stati Uniti, che ha l’obiettivo di rinsaldare l’alleanza nella regione. Corea del Nord, lancio missilistico da un sottomarino nel Mar ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 maggio 2022) Sale la tensione nel Pacifico, che vede ladelcontinuare imissilistici con un lancio arrivato nel mar del, come confermano le autorità di Tokyo. Il regime di Pyongyang ha aumentato gli sforzi per il programma missilistico, allarmando i vicini, tra cui ladel Sud, che si avvicina alla NATO a cui ha aderito al programma della cyber security, sollevando i dubbi di Pechino. Joe Biden ha in agenda un viaggio indel Sud a fine, primo in Asia per il presidente degli Stati Uniti, che ha l’obiettivo di rinsaldare l’alleanza nella regione.del, lancio missilistico da un sottomarino nel Mar ...

