Concorso ordinario STEM 2022: adesso tocca a prova pratica e orale, graduatorie, assunzioni e inserimento in GPS.TUTTE LE INFO (Di sabato 7 maggio 2022) Concorso ordinario 2022 per le classi di Concorso STEM A020, A026, A027, A028, A041: terminate il 5 maggio scorso le prove scritte, si passerà alle prove orali. Poi la pubblicazione delle graduatorie e le assunzioni in ruolo. Buone possibilità di immissioni già a settembre 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 7 maggio 2022)per le classi diA020, A026, A027, A028, A041: terminate il 5 maggio scorso le prove scritte, si passerà alle prove orali. Poi la pubblicazione dellee lein ruolo. Buone possibilità di immissioni già a settembre. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso ordinario STEM 2022: adesso tocca a prova pratica e orale, graduatorie, assunzioni. TUTTE LE INFO - A_Ginger : Ieri ho superato il concorso ordinario. Ora il Ministero dovrebbe pagarmi 20 giorni di terme, minimo. - quizconcorsi : Guardia di Finanza: concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 626 allievi marescialli al 23° corso Con… - Frances48486531 : RT @DaniElaqwertyu: #idoneiordinarioinruolo Graduatorie di merito per tutti gli idonei del concorso ordinario primaria e infanzia! @Strusc… - Frances48486531 : RT @LScialone: Concorso ordinario scuola: i posti messi a bando non coprono il fabbisogno effettivo. Così abbiamo bambini senza insegnanti,… -