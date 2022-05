Calcio | Serie A 2021-2022 | vincono Lazio e Napoli | un punto a testa per Sassuolo e Udinese

Leggi su oasport

(Di sabato 7 maggio 2022) Prosegue il programma della 36ma e terzultima giornata delladimaschile. Dopo i due anticipi del venerdì, quest’oggi sono andati in scena altri tre incontri con risvolti importanti per il discorso qualificazione in Europa League e per la lotta salvezza. Bella vittoria per ildi Luciano Spalletti, che espugna il Grande Torino imponendosi per 1-0 grazie al gol di Fabian Ruiz al 73? ed ipotecando di fatto il terzo posto in classifica (+4 sulla Juventus), restando almeno aritmeticamente in corsa per lo Scudetto per almeno altre 24 ore. Da segnalare il rigore parato di Berisha a Lorenzo Insigne al 61?. Pareggio 1 a 1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra, due squadre ormai senza grandi motivazioni in termini di classifica, ...