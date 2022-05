Brave and Beautiful, spoiler turchi: la decisione a sorpresa di Bulent (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di svolte e grandi cambiamenti nella vita di Bulent a Brave and Beautiful. L'uomo, infatti, sarà alle prese con il suo accordo segreto con Tahsin e questo lo porterà presto allo scontro con la madre Mihriban. Gli spoiler turchi della soap opera di Canale 5 raccontano che i loschi intrighi che l'uomo organizzerà con il padre di Suhan verranno alla luce e la donna reagirà con rabbia e sdegno. Bulent, di recente, è stato convocato da Tahsin che, dopo essere stato costretto con l'arma del ricatto a cedere le sue quote della società a Cesur, ha deciso di mettere su una nuova azienda. Korluda?, in particolare, ha spiegato a Bulent di volerlo come socio, ma gli ha anche chiesto di fare la spia di Cesur e Korhan per quanto concerne le decisioni relative alla loro ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di svolte e grandi cambiamenti nella vita diand. L'uomo, infatti, sarà alle prese con il suo accordo segreto con Tahsin e questo lo porterà presto allo scontro con la madre Mihriban. Glidella soap opera di Canale 5 raccontano che i loschi intrighi che l'uomo organizzerà con il padre di Suhan verranno alla luce e la donna reagirà con rabbia e sdegno., di recente, è stato convocato da Tahsin che, dopo essere stato costretto con l'arma del ricatto a cedere le sue quote della società a Cesur, ha deciso di mettere su una nuova azienda. Korluda?, in particolare, ha spiegato adi volerlo come socio, ma gli ha anche chiesto di fare la spia di Cesur e Korhan per quanto concerne le decisioni relative alla loro ...

Advertising

andreastoolbox : “#Brave and Beautiful”, le trame dal 9 al 13 maggio 2022 | TV Sorrisi e Canzoni - VelvetMagIta : Brave and Beautiful: anticipazioni settimanali dal 9 al 13 maggio - ParliamoDiNews : Anticipazioni Brave and beautiful: RIZA ucciderà ADALET! Ecco come succederà #DonMatteo13 #Glieredidellaterra… - ParliamoDiNews : Anticipazioni di Brave and Beautiful dal 9 al 13 maggio 2022 | MondoTV 24 #anticipazioni #braveandBeautiful - infoitcultura : Anticipazioni Brave and beautiful: RIZA ucciderà ADALET! Ecco come succederà -