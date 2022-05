(Di venerdì 6 maggio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) –ha venduto 47.150in, registrando un calo del 24,8% rispetto allo stesso mese del 2021. La domanda rimane sostenuta, soprattutto per i modelli elettrificati diCars, e la quota dei modelli Recharge sul totale dellecontinua ad aumentare. In, i modelli Recharge elettrificati sono aumentati del 18,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, andando a costituire il 38,4% dellecomplessive. La quota di vetture completamente elettriche si è attestata al 10%. Nel periodo gennaio-, lediCars hanno raggiunto le 195.445 unità, con una flessione del 21,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel corso di ...

Advertising

Italpress : Volvo, in aprile vendite auto elettrificate in aumento al 38,4% - broby68 : Volvo Cars registra vendite di 47.150 auto ad aprile - VillaggioTecno : Volvo Cars registra vendite di 47.150 auto ad aprile -

Nel periodo gennaio -, le vendite diCars hanno raggiunto le 195.445 unità, con una flessione del 21,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel corso di, i lockdown ...Ricordiamo che datutti i nuovi modelli di autosono ora disponibili con funzionalità di aggiornamento del software 'over - the - air' (OTA) . Il costruttore di veicoli ha rivoluzionato ...BOLOGNA (ITALPRESS) - Volvo ha venduto 47.150 auto in aprile, registrando un calo del 24,8% rispetto allo stesso mese del 2021. La domanda rimane sostenut ...Volvo punta a diventare un produttore di auto completamente ... a Perugia (10 febbraio), a Bologna (14 febbraio), a Ferrara (10 marzo), e a Roma (12 aprile), mentre il calendario delle prossime ...