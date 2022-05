Video F1 Gp Miami | Sainz | testata in pitlane e si taglia

Advertising

SkySportF1 : F1, GP Miami: le ali della Mercedes diventano un'opera d'arte: andranno all'asta. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : F1, frenare al GP Miami: ecco cosa succederà sulla pista della Florida. FOTO e VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - MrZackMorris : Miami - lovesongnorris : RT @sainorlec: #charlesleclerc: in Miami 2022 - pedrim_pjl : RT @verdadesdalay: MIAMI #MiamiGrandPrix #F1NaBand #F1noBandsports -

Sky Sport

Piccolo incidente per Carlos Sainz durante una camminata sulla pitlane prima del Gp didi F1. Il pilota della Ferrari ha riportato un piccolo taglio sulla fronte, dopo aver battuto ...ilLa Mercedes F1 W13 correrà acon alcune parti delle ali anteriore e posteriore colorate dall'artista Mad Dog ... F1, GP Miami, nuove ali per la Mercedes: cosa cambia. VIDEO La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, ha visto i piloti che, come primo obiettivo, avevano quello di conoscere la nuova ...Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il secondo turno di prove libere del Gran Premio di Miami! Nelle FP1 abbiamo visto una Ferrari subito con protagonista con Charles Leclerc. Merce ...